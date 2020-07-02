Китайский сервис микроблогов «Сина вей бо» удалил аккаунт премьер-министра Индии Нарендры Моди. Это сделано по просьбе индийского посольства в Пекине, — сообщает агентство Reuters. Это связано с ростом напряженности в отношениях между двумя странами после вооруженного столкновения на границе. Премьер-министр Индии завел аккаунт в китайской сети во время визита в Китай. У него было 200 тысяч подписчиков.
2020-07-02T09:32:44+03:00
2020-07-02T09:32:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:32, 02 июля 2020
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