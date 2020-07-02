Казахстан с 5-го июля вводит двухнедельный карантин в связи с ухудшением эпидемической ситуации. Количество случаев заражения коронавирусом в стране превышает 42 тысячи. С 16-го марта по 11 мая в Казахстане действовал режим чрезвычайного положения из-за пандемии.