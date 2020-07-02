Президент поручил генпрокурору разобраться в ситуации с арестом экс-гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова

Президент поручил генеральному прокурору Игорю Краснову разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. Такую резолюцию Путин оставил на письме от бизнес-омбудсмена Бориса Титова, — сообщает РБК. Зотов входит в так называемый «лондонский список» Титова. Он прилетел в Москву из Риги 10-го июня и был задержан сотрудниками МВД, а на следующий день суд арестовал Зотова по делу о мошенничестве. Сам бизнес-омбудсмен заявил, что будет добиваться освобождения предпринимателя.
2020-07-02T09:31:25+03:00
2020-07-02T09:31:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:31, 02 июля 2020
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