Президент поручил генпрокурору разобраться в ситуации с арестом экс-гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова

Президент поручил генеральному прокурору Игорю Краснову разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. Такую резолюцию Путин оставил на письме от бизнес-омбудсмена Бориса Титова, — сообщает РБК. Зотов входит в так называемый «лондонский список» Титова. Он прилетел в Москву из Риги 10-го июня и был задержан сотрудниками МВД, а на следующий день суд арестовал Зотова по делу о мошенничестве. Сам бизнес-омбудсмен заявил, что будет добиваться освобождения предпринимателя.