«Национальная резервная корпорация» приобрела долю в компании, которая управляет сетью кафе-кондитерских «Андерсон»

«Национальная резервная корпорация» бизнесмена Александра Лебедева приобрела долю в компании, которая управляет сетью кафе-кондитерских «Андерсон». На эту сделку обратило внимание издание Octagon. По данным СПАРК-Интерфакс, изменения в Единый государственный реестр юридических лиц внесены 21 мая. НРК в компании принадлежат теперь 25%. Еще 8% получила Елена Перминова – супруга Лебедева. Оставшейся долей в сети по-прежнему владеет основательница сети Анастасия Татулова.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на саму Татулову, предложение Лебедева стало спасением для сети, у которой из-за пандемии коронавируса сорвалась договоренность с потенциальным инвестором.