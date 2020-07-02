Режиссер Кирилл Серебренников не собирается покидать Россию

Он рассказал о своем отношении к приговору и о том, что у него нет средств для выплаты по иску об ущербе Министерству культуры.

У Серебренинкова просто нет такой возможности. В интервью американскому изданию «Холливуд репортер» он сказал, что сейчас живет в загородном доме и размышляет о творческих проблемах. Его не ограничивает в передвижениях и он может поехать в любой регион России, но покинуть страну не имеет возможности, пока не заплатить штраф министерству культуры, а таких денег у него нет. Серебренников поблагодарил за поддержку известных коллег, таких, как Ларс фон Триер и Кейт Блашеетт и рассказал, что получает сообщения из других стран – Австрии, Германии и Франции. Для помощи ему собирают деньги. Кроме того, Серебренников сказал, что виновным себя не считает, что он не жулик, и не вор, а его приговор со временем будет пересмотрен, поскольку был предопределен. Они хотели крови – заключил режиссер.



Кирилл Серебренников был осужден на три года условно по делу о хищении 129 миллионов рублей бюджетных средств при реализации проекта Платформа.