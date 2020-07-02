По данным Центризбиркома, большинство избирателей поддержали изменения в Конституции. «За» про голосовали почти 78%, «против» – 21%. ЦИК обработал почти все протоколы.

Все как один на избирательные участки и как один за поправки. Чечня и Тува напомнили о советских временах, когда именно в таком ключе проходило голосование. В Чечне почти 98 процентов поддержали поправки в конституцию. Этому предшествовали призывы главы республики Рамзана Кадырова активно приходить на участки. Почти не отстала от Чечни Тува. Там изменения в основной закон поддержали 97 процентов. В тройку республик, дружно одобривших поправки, вошёл Дагестан — 93 процента уверены, что конституцию нужно менять. Единственный российский регион, где большинство жителей сказали нет поправкам, стал НЕнецкий автономный округ. Против почти 55 процентов и только 44 изменения в основной закон одобрили.

В Коми в начале подсчёта голосов лидировал ответ нет. Однако затем ситуация изменилась. В целом в подавляющем большинстве регионов страны сторонников поправок, согласно официальным цифрам, оказалось больше, чем противников. Относительно меньший процент голосов за — в ряде регионов Северо-Запада, Сибири и Дальнего Востока. В частности, в Якутии поправки поддержали менее 60 процентов избирателей.

В Москве, где помимо обычного, проходило электронное голосование, поправки поддержали 65 процентов, в Петербурге почти 78. За всё время голосование — оно шло неделю — в ЦИКе не увидели ни одного нарушения, требующего специального рассмотрения комиссией.

Для реализации поправок к Конституции нужно будет принять около 90 законов, — сообщил депутат Госдумы, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Крашенинников считает, что высокая явка и уровень поддержки говоря о легитимности поправок.

В процессе голосования по поправкам были нарушены все правила и процедуры, — такое мнение в эфире «Эха» высказал независимый политолог Дмитрий Орешкин.

Когда процесс голосования не подкрепляется четким законом, начинается произвол, — добавил Орешкин.