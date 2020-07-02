Режиссер Кирилл Серебренников сообщил, что у него нет средств для выплаты по иску об ущербе Министерству культуры. С фигурантов дела «Седьмой студии» взыскали солидарно почти 129 миллионов рублей. Серебренников уверен, что «придет день, обстоятельства изменятся» и его оправдают. В интервью изданию The Hollywood Reporter режиссер признался, что «был готов ко всему». Суд признал Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела виновными в хищении средств, выделенных на проект «Платформа». Режиссера приговорили к трем годам лишения свободы условно и к штрафу в 800 тысяч рублей.