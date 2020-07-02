В Нижнем Новгороде суд сегодня рассмотрит вопрос по делу против местного журналиста Александра Пичугина

Его обвиняют в распространении недостоверной информации о коронавирусе.

Уголовное дело возбуждено по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, которые представляют угрозу жизни и безопасности граждан. Поводом для преследования стал текст, размещенный в телеграм-канале Александра Пичугина под названием «Сорокин хвост». Там утверждалось, что в России проходит спланированная акция по инфицированию населения смертельно опасной болезнью. Пичугин написал, что руководство некой организации собирает некоторых людей в определенных местах, где специально нарушаются санитарные правила. Далее, по словам создателя телеграм-канала, их внедряют в общество. После появления данного поста к Пичугину возникло множество вопросов от ФСБ по Нижегородской области. Силовики установили его авторство, обвиняемый это не отрицает, однако называет пост саркастичеким.