Лукашенко: Белоруссия состоялась как независимое государство, и белорусы впредь будут укреплять свой суверенитет

Белоруссия состоялась как независимое государство, и белорусы впредь будут укреплять свой суверенитет, — заявил президент Лукашенко. Он поздравил соотечественников в канун Дня независимости. Лукашенко назвал символичным то, что главный праздник страны это еще и день освобождения Минска от фашистов.

Белоруссия празднует День независимости 3-го июля.