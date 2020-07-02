Центризбирком подведет предварительные итоги общероссийского голосования по поправкам к Конституции сегодня в полдень. К 7-ми утра обработано 99,96% протоколов. По данным ЦИКа, поправки поддержали почти 78%, 21% против. Ненецкий автономный округ оказался единственным регионом, где большинство избирателей сказали «нет» поправкам. Самый высокий уровень одобрения в Чечне и Туве – 98% и 97% соответственно.