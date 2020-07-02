Руководители ЦРУ и АНБ США лично проинформируют американских конгрессменов о предполагаемых контактах РФ с талибами

Руководители ЦРУ и Агентства национальной безопасности США лично проинформируют американских конгрессменов о предполагаемых контактах России с талибами (запрещенная в России террористическая организация). По данным издания The New York Times, талибам платили за убийство американских военнослужащих в Афганистане. В Белом доме подчеркивают, что американские спецслужбы еще проверяют эту информацию и не знают, достоверна ли она. Тем временем сенатор-демократ Боб Менендес предложил ввести санкции против президента и министра обороны России, если информация The New York Times подтвердится.
2020-07-02T08:31:55+03:00
2020-07-02T08:31:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:31, 02 июля 2020
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