Руководители ЦРУ и АНБ США лично проинформируют американских конгрессменов о предполагаемых контактах РФ с талибами

Руководители ЦРУ и Агентства национальной безопасности США лично проинформируют американских конгрессменов о предполагаемых контактах России с талибами (запрещенная в России террористическая организация). По данным издания The New York Times, талибам платили за убийство американских военнослужащих в Афганистане. В Белом доме подчеркивают, что американские спецслужбы еще проверяют эту информацию и не знают, достоверна ли она. Тем временем сенатор-демократ Боб Менендес предложил ввести санкции против президента и министра обороны России, если информация The New York Times подтвердится.