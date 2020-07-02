Газета New York Times назвала предполагаемое имя ключевого посредника между российской разведкой и талибами

До этого издание сообщало, что Москва якобы предлагала боевикам, связанным с движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) деньги за убийство американских военных.

Афганский наркоторговец Рахматулла Азизи по версии спецслужб США мог передавать деньги талибам за убийство американских военных и солдат из международного воинского контингента в Афганистане. С Азизи, как пишет New York Times, связывались представители подразделения российского ГРУ. Афганец по данным газеты получал от Москвы многочисленные платежи в размере «сотен тысяч долларов». Он годами передавал деньги боевикам, связанным с талибами за убийство военных. После того как спецслужбы вышли на его след сбежал в Россию. Некоторых родственников наркоторговца задержали, а в одном из домов у Азизи в Кабуле нашли полмиллиона долларов наличными. Связь с российской разведкой подтвердили афганские и американские чиновники, а также соседи и друзья Азизи, отмечает газета. Боевики движения Талибан — в нашей стране оно запрещено — также сказали на допросах — что для выплат им вознаграждения существовала неофициальная система, в которой участвовали несколько посредников. Азизи по версии спецслужб США был основным. На этом фоне сенатор-демократ Боб МенЕндес предложил ввести санкции против президента Путина и министра обороны Шойгу из-за возможного сговора России с талибами. Сенатор сообщил об этом на своем сайте.

Информацию о сговоре с талибами в России отрицают. Кремль считает, что распространять такие сведения нелепо. Президент США Дональд Трамп также полагает, что информация New York Times не соответствует действительности.