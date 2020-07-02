Пресненский суд сегодня повторно рассмотрит вопрос об аресте фигуранта дела о пожаре в доме престарелых в Москве

Ранее следствие ходатайствовало о заключении под стражу техника этого пансионата, но получило отказ.

Следствие во второй раз попробует добиться ареста техника Александра Колодного, который обвиняется в нарушении требований пожарной безопасности. Еще в мае Пресненский суд отказался заключать фигуранта дела о пожаре под стражу – такое решение было принято, поскольку Колодный не скрывался от следствия. Позднее Мосгорсуд отменил это постановление и отправил его на новое рассмотрение, передает агентство ТАСС.

Пожар в частном доме престарелых «Третий возраст» на западе столицы произошел вечером 8 апреля. На месте погибли четыре человека – трое постояльцев и один сотрудник учреждения. Больше 10 человек попали в больницу с отравлением угарным газом, один из них позднее также умер. В Следственном комитете считают, что пожар произошел из-за неисправной электропроводки и котла отопления. Кроме того, сам дом престарелых работал без необходимых документов.

Колодный стал первым фигурантом дела, задержанным после пожара в доме престарелых.