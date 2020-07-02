Жители Токио минувшей ночью могли наблюдать полет метеора

Многие слышали звук, похожий на взрыв. Как заявил генсекретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, власти сейчас собирают информацию на этот счет, никакого ущерба не зафиксировано. Пользователи «Твиттера» в Японии выложили видео, на которых запечатлен яркий светящийся объект шарообразной формы. Как отмечает агентство Киодо, полет метеоров над Японией фиксируют несколько раз в месяц. Однако звук взрыва во время прохождения через атмосферу, является крайне редким явлением.