78% проголосовавших поддержали поправки к Конституции на общероссийском голосовании

Это следует из данных ЦИК по итогам обработки почти всех протоколов. Против поправок выступил 21% избирателей. Общая явка, по последним данным, составила 65%. Согласно закону, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в голосовании, при этом порог явки не установлен.



На Пушкинской площади в Москве накануне собрались противники поправок к Конституции. Муниципальный депутат Юлия Калямина сказала корреспондту «Эха Москвы», что большинство не поддерживает изменения в основной закон. В акции приняли участие около трехсот человека.