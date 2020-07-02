Z Архив новостей новости
5 1 6 64
07:05, 02 июля 2020

Суд сегодня решит вопрос о продлении ареста основателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову

В отношении него возбуждено уже четыре уголовных дела.

Ходатайство следствия о продлении срока содержания Воронцова под стражей до 6 августа сегодня рассмотрит Дорогомиловский суд Москвы. Основатель паблика «Омбудсмен полиции» находится в СИЗО уже почти два месяца. В отношении него было возбуждено четыре уголовных дела по статьям о вымогательстве, незаконном производстве и изготовлении порнографии. По версии следствия, Воронцов требовал 300 тысяч рублей от бывшего сотрудника МВД за нераспространение личных фотографий. После отказа он якобы опубликовал эти снимки, которые экспертиза позднее сочла порнографическими. Позднее еще одна бывшая сотрудница полиции пожаловалась, что Воронцов вынудил ее отправить ему интимные видео, а потом потребовал 30 тысяч рублей за их непубликацию. Заявительница утверждает, что перевела ему деньги. По этому факту было возбуждено два уголовный дела.

Сам Воронцов вину не признает – по его мнению, преследование связано с правозащитной деятельность паблика «Омбудсмен полиции».



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 26 июня Поздравить…

5 320 6 7186 26.06
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Абажуры из евреев как мем Меня бы совершенно не взволновало саморазоблачение очередного антисемита. В конце концов, каждый зарабатывает в меру собственной брезгливости. Мое беспокойство начинается там, где я могу увидеть за его экстравагантной метафорой позицию федерального канала…

5 242 6 22085 29.06
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Олеся, или О вреде русской художественной литературы Конечно, и флешка уже заготовлена, и копипаст обвинительного заключения на ней произведен, но — ты же человек, Менделеева! Более того, ты женщина. Мягкость и сострадание заложены в тебе, говорят, природой…

5 186 6 55827 25.06
Блоги

Лилия Шевцова политолог

Государство — это я! Доля человеческого капитала в национальном благосостоянии России составляет 46%, а в других странах — 70%. Возможность догнать развитый мир становится нереальной…

5 385 6 97288 25.06
Интервью Разворот (утренний)

Михаил Ходорковский гость: Михаил Ходорковский общественный деятель

Путин воспринимает свой электорат как быдло. И это свое отношение он и демонстрирует. То есть я вам дам 5 копеек — а вы за эти 5 копеек уж отработаете, потому что понятно, что вам и 5 копеек много за ваш голос…

5 80 6 32566 25.06
#слушать 28:49 8читать ;смотреть $скачать 6.6 МБ
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мы больше никому не позволим нас обманывать! Я искренне благодарю нашего Президента Владимира Владимировича за своевременную инициативу по внесению поправок! Это действительно дальновидный шаг!..

5 37 6 5239 01.07
Блоги

Алексей Мухин политолог, генеральный директор Центра политической информации

Утешительно-предварительный итог голосования К сожалению для оппозиции у меня пока только плохие новости…

5 42 6 6006 01.07
Блоги

Василий Головнин журналист, Токио

Ровно 70 лет назад Пхеньян врезал по ошеломленным южанам по-жуковски Беспечные американцы совершенно не ожидали такого развития событий и верили в прежние договоренности с тов. Сталиным о полюбовном разделе Кореи, бывшей японской колонии…

5 56 6 13008 25.06
Блоги

Леонид Гозман политик

Путин и Наполеон — фарс и проигрыш Надо понимать, что те, кто голосовали ЗА, голосовали не за поправки и даже, чаще всего, не за Путина. По старой советской традиции – это был просто акт лояльности…

5 30 6 5026 06:27
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Никто не хотел воевать… СССР, конечно же, тоже был замешан в этом попустительстве – и ещё как! Широкий масштаб советского потакания Гитлеру бесспорен – начиная тоже с периода 1934-39 гг. и заканчивая, разумеется, Пактом Молотова-Риббентропа…

5 221 6 49100 25.06
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Это сладкое слово «поправка» Проголосуйте за, и все вас будут бояться, – потому что любить нас не будут никогда, правда ведь, потому что такие плохие не могут любить таких хороших!..

5 259 6 47331 30.06
Блоги

Илья Шепелин ведущий программы Fake News на «Дожде»

+ Ведущий «Дождя» смог проголосовать два раза за конституцию Ведущий «Дождя» смог проголосовать два раза за конституцию Павел Лобков сперва пришел на участок, а затем его голос учло электронное правительство Москвы…

5 43 6 16120 25.06
8читать ;смотреть
Блоги

Илья Яшин политик

+ А мы чем хуже? Тоже организовали участок А мы чем хуже? Тоже организовали участок Места у нас, правда, совсем мало — пришлось выделить под волеизъявление граждан сортир. Урны, к сожалению, не нашлось. Но не беда; оборудовали под это дело стоявшее рядом с унитазом мусорное ведро…

5 53 6 9922 27.06
8читать ;смотреть
Блоги

Яэль Ильински, Израиль: Проголосовать четыре раза вместо одного? — Пожалуйста Россияне в Израиле могли сегодня голосовать в посольстве РФ в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе. В Хайфе даже выдали бюллетень моей ещё несовершеннолетней дочери…

5 185 6 37322 28.06
Блоги

+ Обращение Владимира Путина к россиянам Обращение Владимира Путина к россиянам Вновь обозначу свою позицию, обновленный текст Конституции, все поправки — вступят только при вашем одобрении…

5 245 6 49211 30.06
8читать ;смотреть
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Путин постепенно теряет власть. Есть сектора, которыми он не руководит, которыми руководят совершенно другие люди. Основные вещи — нагнуть Америку, ракета, которая летит вокруг Земли всю оставшуюся жизнь, гнобить Навального – это под его неусыпным оком…

5 52 6 11242 28.06
#слушать 49:48 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ

Популярное за неделю

Новости

Значительные силы полиции стянуты в центр Москвы в районе Пушкинской площади Сегодня там намерены собраться противники изменений в Конституцию, чтобы обсудить итоги голосования по поправкам…

5 16 6 43532
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

И парад, и статья — это просто классическая гибридная война, потому что, во-первых, смотрите: парад нельзя проиграть, во-вторых, его можно показывать по телевизору — это главное требование гибридной войны…

5 89 6 89180 27.06
#слушать 49:48 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование

3281305
«Процессы, занявшие вторые места в голосовании»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 1 6 7377 28.06
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Наповал #2. Coбчак, Сергий, Шевчук, Eфремов, Серебренников и ответ Соловьеву Наповал #2. Coбчак, Сергий, Шевчук, Eфремов, Серебренников и ответ Соловьеву Ксения Собчак, ее нос, Сергий и монастырь. Вечный газ — ответ на критику Соловьева, а так же новый клип Шевчука, раскаяние Eфремова и наказание Серебренникову…

5 66 6 235776 28.06
8читать ;смотреть
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Приятно удивлён При всей непристойной агитации, при угрозах и принуждении избирателей, голосов Путину как минимум в Москве не хватает все равно. Столица хочет видеть нового президента…

5 68 6 128962 01.07
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8603755
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4539414

Сегодня в эфире