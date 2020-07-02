Суд сегодня решит вопрос о продлении ареста основателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову

В отношении него возбуждено уже четыре уголовных дела.

Ходатайство следствия о продлении срока содержания Воронцова под стражей до 6 августа сегодня рассмотрит Дорогомиловский суд Москвы. Основатель паблика «Омбудсмен полиции» находится в СИЗО уже почти два месяца. В отношении него было возбуждено четыре уголовных дела по статьям о вымогательстве, незаконном производстве и изготовлении порнографии. По версии следствия, Воронцов требовал 300 тысяч рублей от бывшего сотрудника МВД за нераспространение личных фотографий. После отказа он якобы опубликовал эти снимки, которые экспертиза позднее сочла порнографическими. Позднее еще одна бывшая сотрудница полиции пожаловалась, что Воронцов вынудил ее отправить ему интимные видео, а потом потребовал 30 тысяч рублей за их непубликацию. Заявительница утверждает, что перевела ему деньги. По этому факту было возбуждено два уголовный дела.

Сам Воронцов вину не признает – по его мнению, преследование связано с правозащитной деятельность паблика «Омбудсмен полиции».