Подавляющее число избирателей — 78% поддержали поправки к Конституции

Это следует из данных ЦИК по итогам обработки 99% протоколов. Против поправок выступил 21% проголосовавших. Общая явка, по последним данным, составила 65%.



Новые поправки к Конституции можно разделить на три категории, некоторые из изменений гарантируют более жестокое обращение с гражданами. Об этом рассказал зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов. Новая Конституция вступит в силу уже на следующий день после подведения итогов голосования, добавил Алексей Венедиктов.

Столичные избиратели высказались за поправки к Конституции. За это проголосовали почти 66% москвичей. Такие данные после обработки более 90% протоколов очного голосования приводит Общественный штаб по наблюдению за голосованием в Москве. Против поправок высказались 33%. ТИК столичного района Раменки решила признать недействительными бюллетени на одном из участков. Как сообщил ТАСС Зампред ОП Москвы Алексей Венедиктов, там был нарушен порядок голосования и подсчета голосов участковой избирательной комиссией. Он подтвердил, что речь идет об участке, где ранее в ходе видеонаблюдения был зафиксирован вброс бюллетеней на голосовании по поправкам к Конституции.

Результаты голосования не внушают доверия, процедура вызывает ощущение поддельной и мошеннической. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал глава фракции «Яблоко» в питерском Заксобрании Борис Вишневский. Борис Вишневский уверен, что бюллетени тех, кто голосовал досрочно, были массово подменены.