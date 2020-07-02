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Эксклюзив Эха 06:26, 02 июля 2020

«Голос»: Около 20% явки на голосовании по поправкам в Конституцию добавлены за счет нарушений и фальсификаций

Около 20% явки на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию добавлены за счет нарушений и фальсификаций, заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц.

«Я думаю, что процентов 20 они [фальсификации и нарушения правил проведения голосования – ЭМ] добавили к явке», — сказал он.

Г.Мельконьянц подчеркнул, что большинство россиян проголосовали в период с 25 до 30 июня. По его словам, в это время произошло наибольшее число нарушений. Во-первых, досрочное голосование проходило по нечетким правилам. Комиссии нарушали процедуры досрочного голосования на дому, проводили его на улице, в помещении, ходили по квартире без предварительных заявок, организовывали голосование на предприятии без соответствующих решений вышестоящей комиссии, отметил он.

Во-вторых, в надомном голосовании могло участвовать небольшое число членов комиссии, вплоть до одного человека, что также давало возможность для фальсификаций и нарушений.

Кроме того, заметил Г.Мельконьянц, в бюллетенях, которые получены до 1 июля на досрочном голосовании, значительный перевес голосов за поправки, а в тех, которые получены 1 июля, либо поровну, либо больше «против».

«Мы видим, что были сделаны закладки ко дню голосования 1 июля. Фактически мы фиксировали такие технологии: готовились фиктивные заявления о якобы голосовании на дому. И в списке избирателей вписывалась отметка, что гражданин проголосовал на дому. Когда наблюдатель видит этот список, он даже не видит подпись этого гражданина в списке наблюдателей. А когда говорят: покажите мне заявление, говорят, что они в конверты упакованы, их никто не видел. Получается виртуальное надомное голосование, которое никто не видел. И такие закладки делаются, а 1 июля достают откуда-то уже бюллетени проголосованные и подсчитывают их в общей массе», — заявил он.

Г.Мельконьянц также добавил, что теперь результаты голосования удобнее фальсифицировать, поскольку не надо вписывать паспортные данные избирателя, а достаточно поставить подпись.



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