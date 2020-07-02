World Athletics отказала ВФЛА в отсрочке по выплате штрафа

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе международной федерации. Прежнее руководство ВФЛА было оштрафовано Международной ассоциацией легкоатлетических федераций на $5 млн за фальсификации документов по допинговому делу Данила Лысенко. Штраф необходимо было выплатить до 1 июля. В противном случае

российские легкоатлеты не смогут выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Официальное заявление Международной федерации по этому вопросу ожидается сегодня.