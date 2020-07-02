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06:07, 02 июля 2020

Государственный совет Турции может сегодня решить вопрос о смене статуса собора Святой Софии

Его могут переделать из музея в мечеть.

Вопрос о смене статуса поднял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, он поручил своим помощникам провести всестороннее изучение проблемы. По словам главы государства, туристы смогут посещать Собор Святой Софии, если она станет мечетью. Так происходит с Голубой мечетью на площади Султанахмет в Стамбуле. Эрдоган отметил, что в случае смены статуса граждане страны и туристы смогут посещать историческое место бесплатно. Однако против выступила Греция. Афины назвали оскорблением христиан и международного сообщества идею превратить Собор Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть.



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