Татьяна Москалькова попросила правоохранительные органы проверить инцидент с журналистом Давидом Френкелем

Корреспонденту сайта «Медиазона» сломали руку на одном из избирательных участков в Петербурге. Уполномоченный по правам человека в России считает, что в отношении журналиста были приняты излишне жесткие меры. Френкель был прооперирован вечером во вторник, операция длилась четыре часа. Он утверждает, что приехал на участок после сигнала о нарушениях и показал аккредитацию председателю комиссии, но полицейские и наблюдатели силой попытались выпроводить его и сломали при этом руку.

МВД РФ передаст в Следственный комитет материалы проверки в отношении полицейского, который сломал руку журналисту на избирательном участке в Санкт Петербурге. Об этом сообщил первый замглавы МВД Александр Горовой.

Между тем, журналист Давид Френкель в нашем эфире сказал, что к нему в больницу приходили представители силовых структур.

30 июня фотографу Давиду Френкелю сломали руку полицейские, пытавшиеся выдворить его с избирательного участка. В городском избиркоме заявили, что Френкель сам спровоцировал сотрудников. На следующий день ряд прокремлёвских изданий опубликовали поддельную переписку, в которой Френкель якобы предупреждает знакомого о готовящейся провокации. Сам Френкель утверждает, что не имеет к этой переписке никакого отношения.