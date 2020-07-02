78% избирателей поддержали поправки к Конституции

Это следует из данных ЦИК по итогам обработки 99% протоколов. Против Поправок выступил 21% проголосовавших. Общая явка, по последним данным, составила 65%.

Формат голосования противоречил действующему закону, поэтому юридическая сила прошедшей процедуры подлежит сомнению. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц. Григорий Мельконьянц отметил, что процесс проходил без должного контроля, большинство членов комиссий и наблюдателей были зависимыми лицами, главным образом, работниками бюджетной сферы.

Мнение противников изменения Конституции должно учитываться и изучаться. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал член рабочей группы по поправкам, глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Рабочая группа не участвовала в принятии решения о пакетном голосовании по поправкам, добавил Ярослав Нилов.

Прошедшее голосование демонстрирует нарушение правил подобных процедур, которые сложились за последние 20 лет. Такое мнение в эфире «Эха» высказал независимый политолог Дмитрий Орешкин. Когда процесс голосования не подкрепляется четким законом, начинается произвол, отметил Дмитрий Орешкин.