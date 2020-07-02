Япония в течение 10 лет закроет 90% угольных электростанций.

Как пишет газета «Иомиури», в следующем году власти подготовят законодательство на этот счет. Будет составлена Дорожная карта, где обозначат в какие сроки могут быть закрыты те или иные объекты энергосистемы. Одной из главных причин такого решения стало стремление выполнить обязательства по сокращению выбросов в рамках Парижского соглашения по климату. Сейчас в Японии работают около 140 угольных электростанций
2020-07-02T05:11:55+03:00
2020-07-02T05:11:59+03:00
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05:11, 02 июля 2020
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