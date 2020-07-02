Во всем мире COVID-19 заразились на сегодняшний день более 10,5 млн. чел.

Об этом свидетельствуют обновленные данные американского университета Джонса Хопкинса. По данным университета, число жертв пандемии превысило полмиллиона.
2020-07-02T05:10:48+03:00
2020-07-02T05:10:52+03:00
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05:10, 02 июля 2020
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