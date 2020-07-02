Число умерших от коронавируса в Москве увеличилось до 3870

За минувшие сутки, по данным оперативного штаба, в столице скончались еще 39 пациентов с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. По данным штаба, в столице 1 июля было подтверждено 611 новых случаев заражения Это самый низкий показатель с 6 апреля. Общее число выявленных в Москве случаев заражения превышает 222 200.