ТИК района Раменки признала недействительными бюллетени на одном из участков.

Как сообщил ТАСС Зампред ОП Москвы Алексей Венедиктов, там был нарушен порядок голосования и подсчета голосов участковой избирательной комиссией. Он подтвердил, что речь идет об участке, где ранее видеонаблюдение зафиксировало вброс бюллетеней на голосовании по поправкам к Конституции.
2020-07-02T05:08:15+03:00
2020-07-02T05:08:19+03:00
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05:08, 02 июля 2020
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