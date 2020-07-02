ЦИК сегодня подведет предварительные итоги голосования по поправкам к Конституции.

Голосование проходило в течение недели — с 25 июня, основным его днем, согласно указу президента, было объявлено 1 июля. По закону, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в голосовании, при этом порог явки не установлен. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, окончательные результаты голосования будут установлены ЦИК после обработки данных протоколов избирательных комиссий субъектов и рассмотрения жалоб