Россия предлагала Минску в 2019 году передать на наднациональный уровень 95% властных полномочий.

Об этом, как передает БелТА рассказал посол Белоруссии в России Владимир Семашко. Он назвал такое предложение полным «руки вверх». По словам дипломата, документ предлагал «отдать все наверх», оставив Минску несколько пунктов — например, право называть правоохранительные органы милицией, а не полицией. Семашко отметил, что при интеграции в рамках Союзного государства важно равноправие, а передача полномочий должна происходить в «разумных» границах. Он добавил, что ни в России, ни в Белоруссии «не хотят терять своего суверенитета».