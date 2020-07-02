Россия предлагала Минску в 2019 году передать на наднациональный уровень 95% властных полномочий.

Об этом, как передает БелТА рассказал посол Белоруссии в России Владимир Семашко. Он назвал такое предложение полным «руки вверх». По словам дипломата, документ предлагал «отдать все наверх», оставив Минску несколько пунктов — например, право называть правоохранительные органы милицией, а не полицией. Семашко отметил, что при интеграции в рамках Союзного государства важно равноправие, а передача полномочий должна происходить в «разумных» границах. Он добавил, что ни в России, ни в Белоруссии «не хотят терять своего суверенитета».
2020-07-02T04:11:06+03:00
2020-07-02T04:11:10+03:00
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04:11, 02 июля 2020
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