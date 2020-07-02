Вашингтону необходимо немедленно ввести санкции против России.

На этом настаивает спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. В интервью телеканалу MSNBC она обвинила президента Дональда Трампа в игнорировании разведданных о том, что Москва платила талибам за нападения на американских военных в Афганистане. The New York Times ранее утверждала, что Трамп был проинформирован об этом, но решения об ответных мерах не принял.
2020-07-02T04:09:35+03:00
2020-07-02T04:09:39+03:00
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04:09, 02 июля 2020
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