Татьяна Москалькова просит СК проверить инцидент с журналистом Давидом Френкелем.

Корреспонденту сайта «Медиазона» сломали руку на одном из избирательных участков в Петербурге. Уполномоченный по правам человека в

России считает, что в отношении журналиста были приняты излишне жесткие меры. Френкель был прооперирован вечером во вторник, операция длилась четыре часа. Он утверждает, что приехал на участок после сигнала о нарушениях и показал аккредитацию председателю комиссии, но полицейские и наблюдатели силой попытались выпроводить его и сломали при этом руку.