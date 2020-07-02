Накануне вечером противники обнуления президентских сроков Путина собрались на Пушкинской пл. в Москве.

Акция оказалась малочисленной — в ней приняли участие нескольких сотен человек. Полиция им не препятствовала. В Санкт-Петербурге В Петербурге на акцию «Стоп поправки» пришли 100 человек. Как передает «ОВД-Инфо», задержаны четверо. В Новосибирске полицейские задержали активиста, который в знак протеста против «обнуления президентских сроков» приковал себя цепью к памятнику Ленину.