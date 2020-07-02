Игорь Черевченко покинул пост главного тренера тульского ФК «Арсенал».

Как сообщается на сайте команды, руководство клуба приняло отставку Черевченко после поражения в среду от грозненского «Ахмата» в

матче 25-го тура ЧР. Этот проигрыш стал пятым подряд для команды в РПЛ. Тульский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков после 25 игр. Готовить команду к заключительным турам будут работавший в новомосковском «Химике-Арсенале» Сергей Подпалый и тренер тульской «молодежки» Николай Ковардаев.