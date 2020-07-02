Власти Подмосковья призывают граждан отказаться от запуска гелиевых воздушных шаров.

В Министерстве экологии и природопользования региона объяснили, что эти праздничные атрибуты наносят вред окружающей среде. Сдувшиеся шары зачастую оказываются в водоемах и на земле, где их часто проглатывают рыбы и животные, что приводит к гибели фауны. В батарейках от световых шаров имеются вредные вещества, которые нужно утилизировать отдельно. Кроме того, в проволочные каркасы от фонариков нередко попадают, как в ловушку птицы.
2020-07-02T03:11:12+03:00
2020-07-02T03:11:17+03:00
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03:11, 02 июля 2020
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