Власти Подмосковья призывают граждан отказаться от запуска гелиевых воздушных шаров.

В Министерстве экологии и природопользования региона объяснили, что эти праздничные атрибуты наносят вред окружающей среде. Сдувшиеся шары зачастую оказываются в водоемах и на земле, где их часто проглатывают рыбы и животные, что приводит к гибели фауны. В батарейках от световых шаров имеются вредные вещества, которые нужно утилизировать отдельно. Кроме того, в проволочные каркасы от фонариков нередко попадают, как в ловушку птицы.