Как минимум на двух участках в Москве проголосовали против поправок к Конституции.

Один из них расположен в районе Митино. Здесь за поправки проголосовали 192 человека, против — 220. Об этом в ФБ сообщила первый замглавного редактора портала «Медуза» Татьяна Лысова, которая является членом УИК. Еще на одном участке в районе Филевский парк за поправки проголосовали 232 избирателя, против — 263. Об этом сообщает сайт «Открытые медиа», чей корреспондент был независимым наблюдателем на участке.