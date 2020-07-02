Как минимум на двух участках в Москве проголосовали против поправок к Конституции.

Один из них расположен в районе Митино. Здесь за поправки проголосовали 192 человека, против — 220. Об этом в ФБ сообщила первый замглавного редактора портала «Медуза» Татьяна Лысова, которая является членом УИК. Еще на одном участке в районе Филевский парк за поправки проголосовали 232 избирателя, против — 263. Об этом сообщает сайт «Открытые медиа», чей корреспондент был независимым наблюдателем на участке.
2020-07-02T03:07:49+03:00
2020-07-02T03:07:53+03:00
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03:07, 02 июля 2020
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