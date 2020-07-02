Ситуация на УИК в Раменках в целом не повлияет на легитимность голосования в Москве.

Об этом РИА заявил зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. На одном из участков в Раменках итоги голосования по поправкам к Конституции признаны недействительными из-за сообщений о вбросе. По словам Реута, результаты голосования будут подводиться без учета этого участка.