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03:05, 02 июля 2020

За поправки к Конституции проголосовали почти 66% москвичей.

Такие данные после обработки более 90% протоколов очного голосования приводит Общественный штаб по наблюдению за голосованием в Москве. Против поправок высказались 33%.



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