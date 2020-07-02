Генпрокуратура потребовала удалить с YouTube обращение схиигумена Сергия.

Речь идет о призывах запрещенного к служению священника не участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию. Как сообщает «Новая газета» со ссылкой на представителя отца Сергия Всеволода Могучева, в уведомлении Роскомнадзора сказано, что ведомство признало не соответствующими действительности слова схиигумена о том, что поправки узаконят «рабовладельческую власть» и власть «будущего антихриста», а Россия потеряет «покровительство Святой Троицы и Богородицы». Могучев заверил, что обращение будет удалено. В июне схиигумен Сергий, который утверждает, что коронавируса не существует и проклял всех, кто запрещает ходить в храмы, взял под контроль Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области.
2020-07-02T02:17:10+03:00
2020-07-02T02:17:14+03:00
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02:17, 02 июля 2020
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