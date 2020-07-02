Авиарегулятор США и Boeing завершили летные испытания модели 737 MAX.

Насколько успешно прошли тесты, не уточняется. Отмечается лишь, что эксплуатация модели будет разрешена после подтверждения экспертами соответствия самолетов сертификационным стандартам. Ранее агентство Рейтер сообщало что в ходе полетов Boeing 737 MAX будет протестирована измененная защитная система маневрирования,

сбои в которой привели к двум авиакатастрофам и прекращению эксплуатации 737 MAX по всему миру.