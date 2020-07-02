Посол Китая в Великобритании Лю Сяомин был вызван МИД Соединенного Королевства.

По сведениям телеканала «Скай ньюс», в присутствии заместителя министра иностранных дел Великобритании Саймона Макдональда китайскому дипломату была выражена «глубокая озабоченность» Лондона в связи с принятием в КНР закона об обеспечении нацбезопасности в Гонконге. «Скай ньюс» уточняет, что посол Китая был вызван в МИД Великобритании по поводу Гонконга всего второй раз в истории. МИД Великобритании вызов китайского посла не комментировал.