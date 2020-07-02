Американский сенатор предложил ввести санкции против Путина и Шойгу.

Зампред сенатского комитета по международным отношениям Боб Менендес подозревает Россию в сговоре с талибами. Санкции против российского руководства он предлагает оформить поправкой в оборонный бюджет если подтвердится информация СМИ о том, что Россия платила движению «Тапибан» за убийства американских военных в Афганистане. Сенатор на своем сайте также предлагает расширить санкции в отношении российских олигархов, близких к Путину. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни Главы ЦРУ и АНБ сегодня проинформируют Конгресс США об утверждениях о России и талибах.
2020-07-02T02:12:40+03:00
2020-07-02T02:12:44+03:00
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02:12, 02 июля 2020
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