Американский сенатор предложил ввести санкции против Путина и Шойгу.

Зампред сенатского комитета по международным отношениям Боб Менендес подозревает Россию в сговоре с талибами. Санкции против российского руководства он предлагает оформить поправкой в оборонный бюджет если подтвердится информация СМИ о том, что Россия платила движению «Тапибан» за убийства американских военных в Афганистане. Сенатор на своем сайте также предлагает расширить санкции в отношении российских олигархов, близких к Путину. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни Главы ЦРУ и АНБ сегодня проинформируют Конгресс США об утверждениях о России и талибах.