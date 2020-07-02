Великобритания сохранит обязательный карантин для пассажиров из России и США.

Как пишет газета «Дейли телеграф», уже сегодня или завтра британское правительство опубликует список из примерно 75 государств, в отношении которых МИД Соединенного Королевства изменит свои рекомендации. Таким образом, уже с понедельника в них можно будет отправиться из Великобритании без необходимости по возвращении находиться на двухнедельном карантине. Как пишет издание, правительство отказалось от идеи организации воздушных мостов и вместо этого изменит правила поездок в ряд государств.
2020-07-02T02:11:29+03:00
2020-07-02T02:11:32+03:00
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02:11, 02 июля 2020
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