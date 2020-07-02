Власти США скупили практически все запасы препарата «Ремдесивир» для лечения коронавируса.

Как пишет The Guardian, выкупив более полумиллиона доз препарата, который считается одним из самых эффективных, Вашингтон существенно ограничил доступ к нему европейских государств, включая Великобританию, а также стран по всему миру.
2020-07-02T02:10:15+03:00
2020-07-02T02:10:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:10, 02 июля 2020
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