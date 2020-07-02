ТИК столичного района Раменки решила признать недействительными бюллетени на одном из участков.

Как сообщил ТАСС Зампред ОП Москвы Алексей Венедиктов, там был нарушен порядок голосования и подсчета голосов участковой избирательной комиссией. Он подтвердил, что речь идет об участке, где ранее в ходе видеонаблюдения был зафиксирован вброс бюллетеней на голосовании по поправкам к Конституции.