Кирилл Серебренников считает, что вынесенный ему приговор со временем будет пересмотрен.

В интервью американскому журналу «Голливуд рипортер» режиссер сказал, что он не вор и не мошенник. Серебренников на прошлой неделе был приговорен к трем годам условно и крупному штрафу по делу «Седьмой студии».
2020-07-02T01:13:05+03:00
2020-07-02T01:13:10+03:00
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01:13, 02 июля 2020
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