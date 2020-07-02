Сергей Собянин сомневается, что Москве будет вторая волна эпидемии коронавируса.

На встрече с жителями города мэр столицы сказал, что серьезного роста числа заболеваний не было уже три месяца, и ситуация с коронавирусом с каждой неделей становится лучше. Мэр допустил небольшие отклонения, но они, по его мнению, не изменят ситуацию.