Подсчет бюллетеней на одном из столичных участков в районе Раменки приостановлен.

Там, возможно, имел место вброс бюллетеней, который был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Как сообщается телеграм-канале Мосгоризбиркома, на место выехали представители столичного горизбиркома и территориальной избирательной комиссии. По выявленным обстоятельствам, бюллетени в этой урне для голосования могут быть признаны недействительными.