Подсчет бюллетеней на одном из столичных участков в районе Раменки приостановлен.

Там, возможно, имел место вброс бюллетеней, который был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Как сообщается телеграм-канале Мосгоризбиркома, на место выехали представители столичного горизбиркома и территориальной избирательной комиссии. По выявленным обстоятельствам, бюллетени в этой урне для голосования могут быть признаны недействительными.
2020-07-02T01:08:36+03:00
2020-07-02T01:08:40+03:00
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01:08, 02 июля 2020
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