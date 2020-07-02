Большинство избирателей в России поддерживает поправки к Конституции.

После обработки ЦИКом 90 проц. протоколов, за проголосовали 77,9%, против 21,3%. По данным ЦИК, явка на общероссийском голосовании составила 65%. У ЦИК есть пять дней, чтобы подсчитать результаты голосования, и еще три дня, чтобы опубликовать их.