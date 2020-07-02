Сегодня в Московской области смогут возобновить работу турагентства и другие организации сферы туризма

Туристические предприятия смогут открыться в Подмосковье после уведомления о полной готовности к работе. Об этом говорится в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева.

Днем ранее в Московской области был разрешен водный туризм – были открыты туристские и экскурсионно-прогулочные маршруты, а также фрахтование судов с соблюдением санитарных мер.

С начала июля МФЦ региона начали принимать посетителей без предварительно записи. Была возобновлена работа кружков, организаций, осуществляющих профессиональную научную и техническую деятельность. Сняты ограничения на киносъемочный процесс. А в подмосковных парках возобновится работа летних читальных залов.

Ранее стало известно, что с 15 июля на территории Московской области начнут работу детские лагеря и санатории.