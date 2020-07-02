Z Архив новостей новости
5 3 6 346
00:04, 02 июля 2020

Мэр Москвы заявил, что не ожидает второй волны эпидемии коронавируса

Сергей Собянин уверяет, что ситуация улучшается.

Ранее в среду в оперативном штабе сообщали что в Москве зарегистрировано около шестисот новых случаев заражения коронавирусом – это наименьший показатель с начала апреля.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 26 июня Поздравить…

5 320 6 7100 26.06
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Абажуры из евреев как мем Меня бы совершенно не взволновало саморазоблачение очередного антисемита. В конце концов, каждый зарабатывает в меру собственной брезгливости. Мое беспокойство начинается там, где я могу увидеть за его экстравагантной метафорой позицию федерального канала…

5 218 6 21402 29.06
Новости

Центризбирком объявил первые результаты голосования по Конституции Голосование на большей части территории России еще не завершено…

5 40 6 7369
Блоги

Илья Яшин политик

+ А мы чем хуже? Тоже организовали участок А мы чем хуже? Тоже организовали участок Места у нас, правда, совсем мало — пришлось выделить под волеизъявление граждан сортир. Урны, к сожалению, не нашлось. Но не беда; оборудовали под это дело стоявшее рядом с унитазом мусорное ведро…

5 52 6 9687 27.06
8читать ;смотреть
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Это сладкое слово «поправка» Проголосуйте за, и все вас будут бояться, – потому что любить нас не будут никогда, правда ведь, потому что такие плохие не могут любить таких хороших!..

5 250 6 46421 30.06
Блоги

+ Обращение Владимира Путина к россиянам Обращение Владимира Путина к россиянам Вновь обозначу свою позицию, обновленный текст Конституции, все поправки — вступят только при вашем одобрении…

5 249 6 48989 30.06
8читать ;смотреть
Блоги

Яэль Ильински, Израиль: Проголосовать четыре раза вместо одного? — Пожалуйста Россияне в Израиле могли сегодня голосовать в посольстве РФ в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе. В Хайфе даже выдали бюллетень моей ещё несовершеннолетней дочери…

5 186 6 37263 28.06
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Я/МЫ/ТЫ/ВЫ Давид Френкель Все, кто проголосовал «за» — проголосовали за насилие, за беззаконие, за безнаказанную возможность калечить людей. Ведь голосование же не просто так!..

5 123 6 25861 01.07
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Путин постепенно теряет власть. Есть сектора, которыми он не руководит, которыми руководят совершенно другие люди. Основные вещи — нагнуть Америку, ракета, которая летит вокруг Земли всю оставшуюся жизнь, гнобить Навального – это под его неусыпным оком…

5 52 6 11196 28.06
#слушать 49:48 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Никто не хотел воевать… СССР, конечно же, тоже был замешан в этом попустительстве – и ещё как! Широкий масштаб советского потакания Гитлеру бесспорен – начиная тоже с периода 1934-39 гг. и заканчивая, разумеется, Пактом Молотова-Риббентропа…

5 221 6 49060 25.06
Новости

Фото: МБХ медиа Силовики стянули к Пушкинской площади не менее 20 автозаков, автобусов и газелей Территорию патрулируют ОМОН, Росгвардия и второй оперативный полк, — сообщает корреспондент Би-би-си Илья Барабанов…

5 44 6 10333
Блоги

Ксения Собчак телеведущая, общественный деятель

Видимо, в нашем стремительно левеющем мире такие взгляды уже вне закона Моя позиция предельно ясна. Люди НЕ делятся на белых и чёрных, кавказцев и азиатов. Но люди делятся на умных и глупых. На тех, кто имеет своё мнение и тех, кто идёт за толпой...

5 294 6 68503 25.06
Блоги

Василий Головнин журналист, Токио

Ровно 70 лет назад Пхеньян врезал по ошеломленным южанам по-жуковски Беспечные американцы совершенно не ожидали такого развития событий и верили в прежние договоренности с тов. Сталиным о полюбовном разделе Кореи, бывшей японской колонии…

5 56 6 12974 25.06
Интервью Рикошет

Давид Френкель гость: Давид Френкель корреспондент «Медиазоны»

Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель о нападении на него Никаких извинений мне не поступало. Сегодня, когда я уже пришел в себя после наркоза, ко мне в больницу приходил мужчина, который назвался заместителем начальника 78-го отдела и хотел взять у меня объяснение…

5 39 6 9300 01.07
#слушать 09:07 8читать $скачать 2.1 МБ
Блоги

Артемий Троицкий журналист, музыкальный критик

Пшик и пустота. О роли культуры и ее работников в путинский период Путинской культуры НЕТ. Есть российская культура прискорбной первой двадцатилетки XXI века. Местами очень впечатляющая. Но создана она вся, от Сорокина до Звягинцева и от Васи Обломова до Васи Ложкина, или в пику государственному императиву («анти-»), или абсолютно вне его («не-»)...

5 109 6 25683 27.06
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Оскорбление общественного интеллекта Изнасиловав общество, после 1 июля власти будут еще агрессивнее навязывать свою повестку, полагая, что народ наш глуп и в конечном счете вообще ничего не понимает…

5 47 6 11333 30.06

Популярное за неделю

Новости

Полиция и Росгвардия стягивают силы к Пушкинской площади Как сообщает корреспондент Би-би-си Илья Барабанов, туда уже прибыли не менее 20 автозаков, автобусов и газелей…

5 9 6 19208
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

И парад, и статья — это просто классическая гибридная война, потому что, во-первых, смотрите: парад нельзя проиграть, во-вторых, его можно показывать по телевизору — это главное требование гибридной войны…

5 89 6 88735 27.06
#слушать 49:48 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование

3281305
«Процессы, занявшие вторые места в голосовании»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 1 6 7293 28.06
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Наповал #2. Coбчак, Сергий, Шевчук, Eфремов, Серебренников и ответ Соловьеву Наповал #2. Coбчак, Сергий, Шевчук, Eфремов, Серебренников и ответ Соловьеву Ксения Собчак, ее нос, Сергий и монастырь. Вечный газ — ответ на критику Соловьева, а так же новый клип Шевчука, раскаяние Eфремова и наказание Серебренникову…

5 66 6 235158 28.06
8читать ;смотреть
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Приятно удивлён При всей непристойной агитации, при угрозах и принуждении избирателей, голосов Путину как минимум в Москве не хватает все равно. Столица хочет видеть нового президента…

5 64 6 100928 01.07
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8603648
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4539290

Сегодня в эфире