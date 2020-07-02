По меньшей мере на двух участках в Москве проголосовали против поправок к Конституции

Один из них расположен в Митино, другой – в районе Филёвский парк. Об этом сообщает сайт «Медуза» со ссылкой на члена участковой избирательной комиссии и независимого наблюдателя.

Кроме того, сегодня вечером появились сообщения о протестном голосовании в республике Коми. Центризбирком объявил, что в регионе против поправок проголосовали почти 70% участников процедуры, однако спустя некоторое время данные изменились на строго противоположные. В ЦИК это объяснили тем, что увеличилось число обработанных протоколов.

По официальным данным Центризбиркома, в целом по России после обработки 80% протоколов, почти 78% избирателей проголосовали за принятие поправок к Конституции. В Туве и Чечне этот показатель близок к 100%, передаёт агентство ТАСС.

Официальные результаты голосования не взывают доверия, — сказал в эфире «Эха» глава фракции «Яблоко» в петербургском Заксобрании Борис Вишневский.

Борис Вишневский уверен, что бюллетени тех, кто голосовал досрочно, массово подменяли.

Среди россиян растёт недовольство действиями президента, у многих оно возникло время эпидемии коронавируса, — отметил в интервью нашей радиостанции политолог Глеб Павловский.

Павловский не исключил, что в скором времени президент может снова устроить крупное общественно-политическое событие.